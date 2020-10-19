Боец UFC готов провести три поединка за ночь 

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев , выступающий в полусредней и средней весовых категориях в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в очередной раз обратился в Twitter к президенту UFC Дане Уайту.

"Я хочу сразиться с тремя бойцами старой школы за одну ночь. Дана Уайт, давай мочить всех подряд", — написал Чимаев.

Напомним, у 26-летнего бойца проблемы с поиском соперника. От поединка с ним успели отказаться Стивен Томпсон и Дэмьен Майя. Ранее сообщалось, что на бой с Чимаевым наконец-то согласился бывший чемпион промоушена Крис Уайдман

В смешанных единоборствах у Чимаева девять поединков и девять побед. В UFC на счету Чимаева три победа в трех боях.