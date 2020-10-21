Орёл шёл на перевес и штраф, чтобы закрепиться в UFC, а однажды титульный бой был сорван ещё до взвешивания.

Организм и тело атлетов — их орудия труда. В одних видах спорта меньше, в других больше, но всегда именно свою физику должен спортсмен довести до предела возможностей, чтобы стать быстрее, выше, сильнее соперников.

В бойцовских видах спорта тело спортсмена не только орудие, но ещё и оружие. Сама природа поединка так рассудила. Конечно, колоссальное влияние имеют мастерство и опыт данного спортсмена, но основа спортивного поединка — пересилить оппонента. Забить, забороть, в общем, взять верх.

При этом очень важно создать честные и справедливые условия состязаний, не допуская слишком явного изначального преимущества того или иного бойца. Так появились разделения по возрасту и весу. Если первое имело место начиная с античности, то деление на весовые категории продукт нового времени (на древнегреческих Олимпиадах спортсмены состязались в «открытом весе» во всех основных бойцовских видах спорта: борьбе, кулачном бое и панкратионе — прародителе современного ММА).

В боксе это деление было впервые озвучено в середине XVIII века, а нормализированно в конце XIX, в борьбе (классической, а затем и вольной) в начале прошлого. Категорий сперва было мало, но их количество постоянно росло, давая большему числу атлетов шанс выступать на высшем уровне. По той же дороге, но гораздо быстрее, пошёл и возрожденные в конце ХХ века смешанные единоборства.

Все, кто смотрел легендарный фильм «Бешеный бык» Скорсезе, помнят, как боксёр Джейк Ламотта, в шедевральном исполнении Роберта де Ниро , сетовал на то, что не может сразиться с Джо Луисом, на что ему родной брат резонно отвечал: «Он же тяжеловес, а ты — средний вес». При всей безбашенности реального Ламотты, выход на ринг против Луиса для него закончился бы очень быстро и очень плохо.

Грядущая защита россиянином Хабибом Нурмагомедовым своего чемпионского пояс UFC в лёгком весе против американца Джастина Гэтжи порождает массу вопросов. В какой форме будет Орёл после более чем годичного простоя? Как на него повлияет очередной срыв боя с Фергюсоном и коронавирусная ситуация вообще? Как он выступит в первом бою после смерти своего отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова? Каков прогресс Гэтжи через два с половиной года после проигрыша Дастину Порье (последнему сопернику Хабиба)? Много вопросов, ответы на которые мы получим лишь после боя.

О важности превосходства в телесной мощи мы в начале статьи говорили не зря. У разных бойцов разные стили, даже в пределах одной дисциплины, но физическое превосходство является одним из главных козырей Хабиба. Это обусловлено его стилем — постоянным давлением и превосходством в борьбе. Некоторые недоброжелатели называют стиль Хабиба скучным и однообразным, но эта критика приводит только к известному варианту «собаки лают, караван идёт». Никаких резонов менять беспроигрышную тактику у небитого бойца нет.

Но это физическое превосходство достигается нелёгкой ценой. Хабиб Нурмагомедов — один из самых известных адептов практики, называемой сгонка веса. Цель её — уложиться в весовой лимит на процедуре взвешивания, а затем обратно набрать вес, близкий к повседневному. Там, где на счету каждый грамм, превосходство в массе часто становится непреодолимым преимуществом. Достигается же это разными способами — интенсивными нагрузками, специальной диетой, обезвоживанием, и даже таким рискованным, как диуретика.

Прежде чем раздастся торжествующий вопль хейтеров Хабиба, скажем, что практика эта вещь не новая, а принятие её Хабибом на вооружение отнюдь не является тайной мадридского двора. Ни Хабиб, ни покойный Абдулманап Нурмагомедов не скрывали процесс сгонки Хабибом веса, наоборот, охотно делились этой информацией.

Хабиб выступает в лёгкой весовой категории дивизиона, лимит которой 70,45 кг (155 фунтов). Именно такой вес он должен показать на церемонии взвешивания за сутки до боя. «Бытовой» вес чемпиона — 85 кг. В тренировочном лагере его обычный вес колеблется от 79,5 до 81 кг (79,5 считается оптимальным, по словам Абдулманапа Магомедовича).

За неделю до церемонии взвешивания начинается страдная пора сгонки. За 6 дней до весов он весит 78 кг, за 5 — 76,5, и так далее. В идеале на весы он поднимется на нужной отметке -70,45. По признанию самого Хабиба и других бойцов, тяжелее всего сгонять последние пару кило.

Сделав вес, Хабиб набирает почти всё, что потерял, и в октагон выходит близко к отметке в 80 кило (почти 176 с половиной фунтов). Разница, таким образом, 9 кг, или 20 фунтов. Это гарантирует Хабибу небольшое превосходство над Гэтжи, чей боевой вес — около 173 фунтов.

Но эти манипуляции с весом гладко выглядят лишь на бумаге. На практике они могут привести к целому букету проблем со здоровьем, не говоря уже о влиянии на настроение и самочувствие бойца. Высоцкий, правда, пел, в одной из своих самых известных шуточных спортивных песен, «я в бане вес согнал — отлично сплю!», но это только шутка. Комбинация отчаянных попыток сбросить последние граммы и предцеремониальное возбуждение — не лучшие гаранты спокойного и здорового сна.

Возможные же проблемы со здоровьем заслуживают не просто отдельной статьи, но целого фолианта. Тут влияние и на мышечную силу, и на сердце, и на обмен веществ, и шанс на тепловой удар. Среди самых известных проблем связанные с почками и нарушением баланса электролитов (почечные проблемы создают нездоровое повышение натрия и калия в организме). В последнее время много также говорится о потенциальном влиянии радикальной сгонки на получение мозговых травм и на мозг в дальней перспективе, но здесь требуются дополнительные исследования.

То, что мы уже знаем, в последнее время приводит к разговорам о необходимости реформ. Наиболее часто предлагаемый вариант — перенесение церемонии взвешивания на самый день боя, что осложнит экстремальную сгонку. Особенно активно призывает к реформам Спортивная комиссия штата Калифорния. С другой стороны, в ONE Championship в последнее время взяли за правило проверять вес и уровень гидрации бойца в течение всей предбоевой недели.

Но пока правила не изменились, гоняют вовсю. Некоторые бойцы даже, случается, умышленно идут на перебор в весе и штраф ради очередной победы и бонусов. Хабиб здесь даже не самый заядлый манипулятор с собственным организмом. Его фантомный соперник Тони Фергюсон сгонял примерно аналогичный вес. Если взять легенд ММА, то разница между весами и октагоном у Жоржа Сен-Пьера составляла фунтов 20, а у Андерсона Силвы — все 25.

Последние исследования показали, что бойцы ММА в числе самых злостных «сгонщиков». По времени в сауне они впереди всех, по обезвоживанию организма — также, а по тренировкам в резиновых/пластиковых костюмах в жарком климате уступают лишь борцам.

Интересные данные были обнародованы после события UFC 241, прошедшего 17 августа 2017 года в Анахайме. Поскольку дело было в Калифорнии, данные не скрывались. Сравните разницу весов на церемонии взвешивания и перед боем:

История ММА имеет много забавных и печальных историй, связанных с попыткой приобрести преимущество в бою. В том же 2019-м «легчайшая» Аспен Лэдд умудрилась показать разницу 135/159, то есть совершенно безумные 18%. В результате она схлопотала нокаут на 16-й секунде боя (на весах уже было видно, что место ей не в октагоне, а на больничной койке) и лишение лицензии на участие в калифорнийских ивентах.

Были проблемы в связи с этим и у Хабиба. Он не сделал вес перед боем с Абелем Трухильо, потеряв на этом 20% гонорара (что, впрочем, не помешало ему выиграть бой по решению в одну калитку, установив рекорд тейкдаунов за поединок). И, конечно, всем известно, что сгонка веса была причиной отмены третьей попытки устроить утопическую встречу Хабиба с Тони Фергюсоном.

Ну и не лишним будет напомнить о бое, который Орёл не любит вспоминать. В июле 2012 года Хабиб проводил второй поединок с UFC. Его соперником был 28-летний весьма габаритный Глейсон Тибау. Мы сейчас рассуждаем о килограммах Нурмагомедова, но до сумасшедшей весогонки бразильца ему далеко. Тибау, как он признался позднее, «гонял» с 90-95 килограммов и в период от взвешивания до поединка успевал вернуть большую часть потерянного веса.

Бразилец в октагоне выглядел значительно крупнее Хабиба, особенно угрожающе выглядели его огромные руки. Дагестанец был очень удивлён: «На взвешивании Глейсон казался мне огромным, и я не знал, как он вообще смог уложиться в вес. Но когда на следующий день он вышел в октагон, то был ещё больше». В итоге победу Хабибу отдали судьи, и это было самое спорное решение за всю профессиональную карьеру Орла. Были разговоры, что сыграли свою роль и меньшие габариты. Впоследствии и будущий чемпион освоил эту технологию.

Следя за выступлениями известных спортсменов, мы как-то забываем, что они тоже смертные люди. Верно говорят, что насколько для здоровья полезна физкультура, настолько вреден большой спорт, с его напряжениями организма до предела возможностей. Только время и результаты покажут, чем же является боевой вес для знаменитого российского бойца.