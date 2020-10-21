Черчесов поддержал Хабиба перед боем с Гэтжи

«Добрый вечер, Хабиб. Надеюсь, тренировочный лагерь прошёл так, как ты хотел. Читал многие высказывания, убеждён, что ты спокоен, готов у предстоящему бою. На таком уровне они никогда не бывают лёгкими. Но знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг», — говорится в видеообращении Черчесова, опубликованном на фанатской странице Za Khabiba в Instagram.