Менеджер Нурмагомедова заразился коронавирусом

"Друзья и коллеги, на этой неделе у меня диагностировали COVID-19, и я лечусь в больнице. Хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной, мог принять необходимые меры предосторожности. Большое вам спасибо и будьте в безопасности", — написал Абдель-Азиз в Instagram.