Спортсменка рассказала о самых диких предложениях фанатов

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Лиана Джоджуа, также имеющая грузинское гражданство, рассказала о самых диких предложениях фанатов. Ее слова приводит Sport24.
«"Врежь мне в одно место", — писали и даже предлагали заплатить за это. Думала: что с вами не так, пацаны? Стараюсь такое не читать, потому что это пугает», — заявила Джоджуа. Она добавила, что старается реже пользоваться соцсетями, так как там часто попадаются неадекватные люди.
В данный момент Джоджуа готовится к поединку с американкой Мирандой Маверик на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Они подерутся 24 октября на острове Яс. Возглавит вечер поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.
На счету 25-летней россиянки 11 боев по правилам ММА, в которых она одержала восемь побед и трижды проиграла. В активе 23-летней Маверик семь побед и два поражения.
Последний боя Джоджуа провела 16 июля, когда одержала победу над румынкой Дианой Белбитой на турнире UFC Fight Night. Россиянка взяла соперницу на болевой прием (рычаг локтя).