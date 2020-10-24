Спортсменка рассказала о самых диких предложениях фанатов

«"Врежь мне в одно место", — писали и даже предлагали заплатить за это. Думала: что с вами не так, пацаны? Стараюсь такое не читать, потому что это пугает», — заявила Джоджуа. Она добавила, что старается реже пользоваться соцсетями, так как там часто попадаются неадекватные люди.