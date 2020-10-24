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Валуев оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Гейтжи 

News.ru 31 минуту назад
Валуев оценил шансы Хабиба против Гейтжи
Фото: ТАСС
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может потерпеть поражение в титульном поединке против американца Джастина Гейтжи. Такое мнение выразил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Знаменитый боксёр верит в победу соотечественника, однако отмечает, что крайне сложно прогнозировать исход поединка двух столь сильных бойцов. Допуская возможную неудачу Хабиба, Валуев всё же верит, что россиянин сумеет нейтрализовать соперника.

Хабиб может и проиграть, но что-то мне подсказывает, что он не даст реализовать Гейтжи свой план. Если, конечно, какой-нибудь лаки-панч не проскочит, — приводит слова Валуева «Чемпионат.com».

По мнению боксёра, Гейтжи сделает всё, чтобы помешать Хабибу бороться в партере — а это, как известно, является сильнейшей стороной российского бойца. Впрочем, как подчёркивает Валуев, Нурмагомедов уже не раз бился с ударниками и доказывал, что это для него не является проблемой.
В случае победы Нурмагомедов выиграет 29-й бой в смешанных единоборствах при нуле в графе «поражения». Валуев считает, что у Хабиба есть все шансы дойти и до статистики 30-0, сотворив «нечто уникальное». Но этот вопрос остаётся открытым — сам Нурмагомедов не исключает скорого завершения карьеры. Вероятно, многое будет зависеть от исхода боя с Гейтжи.
NEWS.ru сообщал, что по версии UFC, Нурмагомедов является лучшим российским бойцом организации. Второе место в рейтинге занимает Александр Волков, третье — Пётр Ян.
Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи станет главным событием турнира UFC 254 в Абу-Даби. Бой состоится в субботу, 24 октября, ориентировочное начало поединка — 23:00 по московскому времени. NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию бойцовского вечера.
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Комментарии
MMA , Николай Валуев , Александр Волков , Хабиб Нурмагомедов , Чемпионат.com
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