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Российская девушка-боец UFC получила страшное рассечение носа и проиграла 

Lenta.ru 2 часа назад
Российская боец UFC получила страшное рассечение
Фото: @danawhite
Российский боец смешанного стиля (ММА) Лиана Джоджуа, также имеющая грузинское гражданство, проиграла американке Миранде Маверик на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Маверик локтем разбила Джоджуа нос. Девушка получила сильное рассечение. В перерыве врач принял решение не допускать ее до дальнейшего боя, а рефери зафиксировал технический нокаут.
Фото травмы появилось в Instagram-аккаунте главы промоушена Дэйны Уайта. В комментариях пользователи поразились рассечению. «Бедная Лианка», «Как страшно», «Настоящий воин», «Жестко!» — написали они.
В первом поединке предварительного карда турнира россиянин Александр Яковлевпроиграл испанцу Хоэлю Альваресу. Испанец поймал россиянина на болевой прием в первом раунде и заставил сдаться.
Ранее 24 октября Джоджуа рассказала о самых диких предложениях фанатов. Она заметила, что старается реже пользоваться соцсетями, так как там часто попадаются неадекватные люди.
На счету 25-летней россиянки 12 боев по правилам ММА, в которых она одержала восемь побед и четырежды проиграла. В активе 23-летней Маверик восемь побед и два поражения.
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