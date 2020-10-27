Кадыров подарил Саиду Нурмагомедову «Мерседес»

«В честь моей последней победы в UFC по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова преподнёс мне вот такой подарок!
Хочу поблагодарить старшего брата Рамзана Кадырова за постоянную поддержку спортсменов! Это касается и условий тренировок, мотивации и настроя на победу. В бойцовском клубе „Ахмат“ тренируются бойцы разных национальностей, и Рамзан Кадыров всегда уделяет внимание и поддерживает каждого. Ахмат — Сила!» — написал спортсмен.