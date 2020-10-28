Фергюсон упрекнул Нурмагомедова в трусости

Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейджи, а также решение российского чемпиона UFC в легком весе завершить карьеру.

«Я рад, что он ушел, пускай наслаждается. А бой был хороший, реально хорошим. Он действовал умно. Я предполагал, что он уйдет, говорил об этом в кругу близких людей. Заранее знал, что он собирается уходить.

Али Абдель-Азиз сделал свою работу. Он уберег Хабиба от опасного противника, как и подобает хорошему менеджеру. Он все равно кусок дерьма, но в конце концов он принял правильное решение. Они избегали меня всей русской командой. Я свою работу сделал, а этот дагестанец поджал хвост и убежал. Но больше я не хочу говорить. Поговорим, когда он вернется сюда. Ради Конора он вернется, я предрекаю возвращение Хабиба», — сказал Фергюсон в эфире Submission Radio.