Фергюсон упрекнул Нурмагомедова в трусости

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23 октября

Испанская Примера

1 из 1
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Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Российская Премьер-лига

3 из 4
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Динамо М
Динамо М
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Сочи Сочи
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Рубин Рубин
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Локомотив М
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Ротор Ротор
24 октября

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Барселона
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Реал Мадрид Реал Мадрид
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Севилья
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Эйбар Эйбар
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
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3 из 5
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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
2 3
Боруссия М Боруссия М
Унион
Унион
1 1
Фрайбург Фрайбург
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
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Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
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3 из 3
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Урал
0 0
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Ахмат
3 1
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Кадис
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Фулхэм
Фулхэм
20:30
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити

«Этот дагестанец поджал хвост и убежал». Фергюсон ждет возвращения Нурмагомедова 

Sport24 и ещё 9 3 часа назад
Фергюсон упрекнул Нурмагомедова в трусости
Фото: ТАСС
Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейджи, а также решение российского чемпиона UFC в легком весе завершить карьеру.

«Я рад, что он ушел, пускай наслаждается. А бой был хороший, реально хорошим. Он действовал умно. Я предполагал, что он уйдет, говорил об этом в кругу близких людей. Заранее знал, что он собирается уходить.

Али Абдель-Азиз сделал свою работу. Он уберег Хабиба от опасного противника, как и подобает хорошему менеджеру. Он все равно кусок дерьма, но в конце концов он принял правильное решение. Они избегали меня всей русской командой. Я свою работу сделал, а этот дагестанец поджал хвост и убежал. Но больше я не хочу говорить. Поговорим, когда он вернется сюда. Ради Конора он вернется, я предрекаю возвращение Хабиба», — сказал Фергюсон в эфире Submission Radio.

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MMA , Тони Фергюсон , Хабиб Нурмагомедов
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