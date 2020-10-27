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Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию: видео 

Спорт РИА Новости 1 час назад
Кадры возвращения Хабиба Нурмагомедова в Россию появились в Instagram-аккаунте правительства Республики Дагестан.
В субботу россиянин победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Нурмагомедов защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе и объявил о завершении карьеры.
Во вторник чемпион UFC прилетел в аэропорт Махачкалы, где его встретила делегация во главе с министром спорта региона Магомедом Магомедовым.
За свою карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов выиграл все 29 боев.
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MMA , Видео , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Магомед Магомедов
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