Кадры возвращения Хабиба Нурмагомедова в Россию появились в Instagram-аккаунте правительства Республики Дагестан.
В субботу россиянин победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Нурмагомедов защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе и объявил о завершении карьеры.
Во вторник чемпион UFC прилетел в аэропорт Махачкалы, где его встретила делегация во главе с министром спорта региона Магомедом Магомедовым.
За свою карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов выиграл все 29 боев.