«Полная ерунда»: Джонс о Нурмагомедове в рейтинге UFC

«Этот первый номер полная ерунда. Победил единогласным решением вышедшего в последнюю минуту на замену Эла Яквинту и стал чемпионом. Конор Макгрегор — единственный из его соперников, которого на самом деле знала широкая публика», — написал Джонс в своём Twitter.