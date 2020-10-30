Муфтий поддержал обругавшего Макрона Нурмагомедова

«Хабиб сказал то, что до него сказали уже очень многие мусульмане, поэтому я всецело поддерживаю его слова. (…) Для нас враги те, кто сжигает Коран, кто оскорбляет нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)», — сказал Салах-хаджи Межиев.