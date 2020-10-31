Волков сравнил стиль боя Хабиба и Джонса 

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков в интервью каналу "Вестник ММА" сравнил стиль боя Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса. Напомним, что после победы над Джастином Гэтжи, 32-летний дагестанец возглавил вневесовой рейтинг лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
"Я не очень разбираюсь в том, как составляются подобные рейтинги. Джонс, наверное, какое-то время просто остается неактивным. И он не так ярко выигрывал последние бой в сравнении с Хабибом. Когда Джонс вернется и проявит себя, посмотрим, что будет", — сказал Волков.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко предсказал победу украинского тяжеловеса Александра Усика нокаутом в бою с Дереком Чисорой.