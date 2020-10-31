Волков сравнил стиль боя Хабиба и Джонса 

"Я не очень разбираюсь в том, как составляются подобные рейтинги. Джонс, наверное, какое-то время просто остается неактивным. И он не так ярко выигрывал последние бой в сравнении с Хабибом. Когда Джонс вернется и проявит себя, посмотрим, что будет", — сказал Волков.