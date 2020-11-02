«Следующий король легкого веса», — написал Нурмагомедов под постом, анонсирующим встречу Махачева и бразильца Рафаэля Дос Аньоса.

Махачев провел в ММА 19 поединков, выиграв 18 и проиграв один. Дос Аньос провел 42 боя по правилам смешанных единоборств, выиграл 29, проиграл 13. Их встреча должна стать главным событием турнира UFC Fight Night 182, который намечен на 14 ноября и пройдет в Лас-Вегасе.

1 ноября президент UFC Дэйна Уайт заявил , что пояс чемпиона в легком весе по-прежнему занят Нурмагомедовым. Уайт заявил, что эмоциональное состояние россиянина после победы над американцем Джастином Гейджи было нестабильным, поэтому он еще может вернуться в спорт.

Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.