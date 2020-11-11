Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение

Менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в UFC.
На своей странице в Twitter Абдель-Азиз оставил загадочное сообщение, не сопроводив его пояснением.
«30-0», — написал менеджер Хабиба.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА после победы над Джастином Гейтжи, которая стала для российского бойца 29-й по счёту. Ранее он поблагодарил болельщиков, поддерживавших его во время последнего поединка.
Как писал NEWS.ru, другой боец UFC Конор Макгрегор внезапно заявил о своём возвращении. В организации уже объявили о его следующем бое, который пройдёт в рамках UFC 257 в Лас-Вегасе 23 января.