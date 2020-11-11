Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение

Менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в UFC.

На своей странице в Twitter Абдель-Азиз оставил загадочное сообщение, не сопроводив его пояснением.

«30-0», — написал менеджер Хабиба.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА после победы над Джастином Гейтжи, которая стала для российского бойца 29-й по счёту. Ранее он поблагодарил болельщиков, поддерживавших его во время последнего поединка.