Олимпийская чемпионка раскритиковала Нурмагомедова 

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова раскритиковала российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова . Об этом сообщает РИА Новости

По ее мнению, последними публичными высказываниями спортсмен побуждает людей к агрессии. Такое поведение россиянка считает неправильным.

«У нас и так очень нестабильный мир, нестабильная ситуация, людям тяжело. Зачем еще побуждать их к жестоким действиям? Особенно сейчас, когда, наоборот, нужно всем держаться вместе, помогать друг другу, а не убивать», — добавила Севастьянова.

30 октября Нурмагомедов обратился к мусульманам, назвав президента Франции Эммануэля Макрона тварью. Он посчитал, что под лозунгом свободы слова политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, и прикрепил к посту фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

29 октября во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта. Севастьянова стала олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях в 2012 году, после чего завершила карьеру.