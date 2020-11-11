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Олимпийская чемпионка раскритиковала Нурмагомедова 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Олимпийская чемпионка раскритиковала Нурмагомедова
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова раскритиковала российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее мнению, последними публичными высказываниями спортсмен побуждает людей к агрессии. Такое поведение россиянка считает неправильным.

«У нас и так очень нестабильный мир, нестабильная ситуация, людям тяжело. Зачем еще побуждать их к жестоким действиям? Особенно сейчас, когда, наоборот, нужно всем держаться вместе, помогать друг другу, а не убивать», — добавила Севастьянова.

30 октября Нурмагомедов обратился к мусульманам, назвав президента Франции Эммануэля Макрона тварью. Он посчитал, что под лозунгом свободы слова политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, и прикрепил к посту фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.
29 октября во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта. Севастьянова стала олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях в 2012 году, после чего завершила карьеру.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Эммануэль Макрон
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