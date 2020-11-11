Раскрыты планы двоюродного брата Хабиба 

«Усман — это молодой талант, непобежденный. Это отличное подписание для Bellator. Мы планируем его бой в январе», — сказал Кокер.

22-летний Нурмагомедов подписал контракт с Bellator в октябре 2020-го. Усман выступает в легком весе, в его активе 11 боев и ни одного поражения. Он — третий из братьев Хабиба Нурмагомедова, кто профессионально выступает в MMA. Ранее Усман тренировался у отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — он скончался в июле 2020 года.

Как сообщал «Рамблер», ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры после победы над американцем Джастином Гейджи и попадания на первое место официального рейтинга лучших бойцов UFC без учета весовой категории.