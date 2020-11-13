Питбуль нокаутировал соперника за две минуты

Чемпион Bellator в двух весовых категориях продолжает тотальное доминирование.

В ночь на 13 ноября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. Его главным поединком стала титульная схватка в полулёгком весе между Патрисио Фрейре и Педру Карвалью, которая прошла в рамках четвертьфинала Гран-при в этой весовой категории. В Bellator по-прежнему очень любят формат Гран-при. Нынешняя турнирная сетка берёт своё начало ещё в 2019 году.

Фрейре обеспечил себе место в четвертьфинале в сентябре минувшего года. Тогда на шоу Bellator 228 он встретился с Хуаном Арчулетой. В Инглвуде (штат Калифорния) Питбулю пришлось попотеть, титул удалось защитить, лишь проведя все пять раундов. То была уже третья успешная защита для Фрейре в полулёгком весе.

Что касается Карвалью, то португалец попал в четвертьфинал Гран-при благодаря досрочной победе над экс-бойцом UFC Сэмом Сицилией, завоёванной также в сентябре минувшего года. Педру в преддверии противостояния с Фрейре считался аутсайдером встречи. Но предполагалось, что ему могут помочь его антропометрические данные. Преимущество в росте над 165-сантиметровым Питбулем составляло 15 см, и казалось, что за счёт этого Педру сможет сдерживать чемпиона на дистанции. Но картина боя получилась совершенно иной.

Левша Карвалью попытался начать активно, шёл вперёд и пробовал проложить путь к сопернику, выбрасывая лоу-кики. Но опытный Фрейре не тушевался перед этим прессингом и очень скоро встретил противника жёстким левым сбоку. Это окончательно раскрепостило чемпиона. Вскоре он снова классно встретил Карвалью, на этот раз поймав его справа. Сразу за этим бойцы оказались на канвасе. Фрейре пытался провести удушающий приём, но пока ещё свежий португалец сумел выстоять и вернулся в стойку.