Девушка-боец MMA порадовала подписчиков откровенным фото 

Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала в соцсетях откровенное фото. Она показала подписчикам обнаженное мускулистое тело.

«Мои губы — оружие, моя улыбка — курок, мои поцелуи — пули. Называйте меня киллером», — написала 26-летняя Ванзант в "Инстаграм".

Пост американки собрал почти 160 тысяч лайков.

Девушка-боец регулярно часто публикует интимные фотографии и забавные видеоролики. Иногда в них фигурирует ее жених, также боец ММА.

Пейдж Ванзант выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014 года. В августе она подписала контракт с BKFC, и будет участвовать в кулачных боях.