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СМИ: Боец MMA Яндиев задержан в Москве

RT на русском
4 часа назад
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве.
Боец MMA задержан в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает «Матч ТВ».
13 ноября в Москве произошла потасовка между Яндиевым и другим отечественным бойцом Сергеем Харитоновым. В итоге 40-летний Харитонов оказался в больнице, а Яндиев стал фигурантом двух уголовных дел по ст. 115 УК РФ.
Ранее глава Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал потасовку между Яндиевым и Харитоновым.
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