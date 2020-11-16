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Чемпион Олимпиады высказался о драке Харитонова и Яндиева 

Вероника Полынина 5 часов назад
Чемпион ОИ высказался о драке Харитонова и Яндиева
Фото: Instagram
Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал драку между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.
В видео, опубликованном телеканале «Звезда», Носов заявил, что в драке между бойцами смешанных единоборств виноваты оба.

«Один распускал свой язык, а другой распустил руки», — пояснил бывший спортсмен.

По словам Носова, драка началась из-за недопонимания: «Один считал, что это дружба, а другой считал, что это в долг. Тот, который думал, что это дружба, почему-то не знал, что это в долг, а потом узнал от третьих лиц и был оскорблен».
Он заявил, что не пытается оправдать своего товарища Яндиева и считает, что тот должен понести наказание по закону, так как есть заявление в полицию от Харитонова.

«Это первый случай в мире, когда боец ММА, тяжеловес, после драки пишет заявление в полицию», — отметил бывший спортсмен.

Он также назвал слухами все сообщения о том, что Яндиев был с пистолетом.

«Что касается кастетов, саблей, гранатометов и пистолетов — это все плод фантазии определенных людей», — заявил Дмитрий Носов.

Как сообщал «Рамблер», инцидент произошел поздно вечером 13 ноября на турнире по смешанным единоборствам «Битва чемпионов» в «Лужниках». По версии Харитонова, он одолжил Яндиеву около 1 млн рублей. Должник не стал отдавать деньги и напал на кредитора с кастетом. Яндиев призвал не слушать версию Харитонова и пообещал позже рассказать, как все было на самом деле.
Видео дня. Сейв вратаря «Лестера» признан лучшим в 8-м туре АПЛ
Комментарии 1
MMA , Сергей Харитонов , Дмитрий Носов , ТК "Звезда"
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