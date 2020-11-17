Боец смешанного стиля Адам Яндиев объяснил, зачем избил легенду российского ММА Сергея Харитонова . Видео его интервью опубликовано на YouTube-канале Podcast Golitsin Experience.

Я взял его под руку и начал выходить из зала, говоря: «Сергей, ты не хочешь извиниться?». До последнего по-дружески хотел добиться извинений. Я видел его добрые глаза, а потом он резко перестроился в агрессивного человека, который начал разговаривать со мной на матах. У него было такое отношение, будто я какой-то мусор и не человек для него. У меня уже всё начинало кипеть. Я выхожу из этих дверей и последний раз говорю ему: «Сергей, извинись». На что он мне со слюнями в лицо говорит: «Да пошел ты ###». После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть. Ну и дальше вы всё сами видели, — сказал Яндиев.

Ранее в понедельник, 16 ноября, стало известно, что Яндиеву предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью. Боец находится в ИВС на Петровке.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом.

В тот же день в сети появилось видео инцидента.