Исмаилов оценил потасовку Харитонова и Яндиева

«Адам неожиданно ударил Сергея — почему? Если же они шли драться, то почему Сергей был не готов? Сказал ли Сергей что-то лишнее? Оскорбить Адама и не ожидать ответной реакции с руками в карманах? Вряд ли, глупым надо быть! А вы когда-нибудь слышали, чтобы должник прилюдно побил одолжившего ему деньги? Обычно наоборот бывает! Причём сам должник позвал выйти и спросил: «Я тебе должен?» А услышав очевидный для них обоих ответ: «Да, должен», — начинает его бить! Или для него что-то было неочевидно? Когда так много вопросов, как минимум вторую сторону выслушать надо! А пока я в шоке от головы Харитонова! Я сторонник начинать бой со стойки, если нет конкретной причины не ждать, пока получатель поднимет руки!» — написал Исмаилов в своём Instagram.