Если до вчерашнего вечера у людей было одно представление о том, что именно случилось между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым, то теперь это представление могло измениться. Яндиев дал большое интервью своему знакомому, неизвестному человеку Геннадию Голицыну (вчера у него было 65 подписчиков на YouTube), где прокомментировал всё, что случилось между ним и Харитоновым. Это выглядело как не очень тщательно продуманное оправдание и порой смотрелось жалковато. Это подтверждает и соотношение лайков/дизлайков под видео — 3,6 тысяч против 12 тысяч. И тем не менее, мы приведём все основные цитаты из этого интервью, там есть над чем задуматься, и с чего улыбнуться.

Первая новость, о которой нужно написать, прежде чем перейти к цитатам — Яндиева не будут держать в изоляторе. Его отпустят домой под подписку о невыезде. Следствие не смогло доказать, что в руке бойца был кастет или другой твёрдый предмет в момент удара по голове Харитонова. Получается, что перелом носа со смещением, перелом орбитальной кости и сотрясение мозга — недостаточный аргумент для заключения под стражу.

Зачем вообще он бил Харитонова? На этот вопрос Яндиев ответил развёрнуто. Оказывается, он просто хотел добиться от Сергея извинений за то, что тот рассказал нескольким знакомым о долгах, которые Адам не отдаёт.

Я взял его под руку и начал выходить из зала, говоря: «Сергей, ты не хочешь извиниться?». Я до последнего по-дружески хотел добиться извинений. Я видел его добрые глаза, а потом он резко перестроился в агрессивного человека, который начал разговаривать со мной на матах. Я хотел выйти на улицу, где нет людей. Но когда мы дошли до дверей, я ему еще раз сказал: «Сергей, ты меня страшно поливал грязью, извинись». У него было такое отношение, как будто я какой-то мусор и не человек для него. У меня уже все начинало кипеть. Я выхожу из этих дверей и последний раз говорю ему: «Сергей, извинись». На что он мне со слюнями в лицо говорит: «Да пошел ты ###». После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть. Ну и дальше вы всё сами видели, — сказал он.

Дальше — ещё более интересно. Был ли долг? Харитонов-то об этом очень подробно рассказал, и сумму назвал, и конкретные истории привёл. Вот, что на это нашлось ответить Яндиеву.

— Харитонов говорит: «Ты мне должен». Я не понял, в каком смысле, я должен. «Ну я же тебе давал», — говорит он. Да, но ты давал по-братски, от себя, это были подарки. Ты же давал деньги, когда тебе нужно это было, когда тебе это было выгодно. «Нет, ты мне должен, и ты отдашь». Я говорю, Сергей, ты напился что ли, мы же с тобой братья, ты чего? Он забыл, как он ко мне приезжал, как я его встречал…

То есть Яндиев признаёт, что деньги действительно брал, но утверждает, что это было не в долг, а просто в качестве помощи. Он даже напрямую сказал, что если ему что-то нужно, то ему просто дают, такое у него окружение. Ещё один аргумент Адама — что он тоже не раз встречал Харитонова на высшем уровне, помогал ему, тратил свои деньги, но потом долги назад никогда не просил.

Харитонов как-то просил у меня машину, в городе поездить. У меня была только одна машина, я сам на ней ездил. Но я попросил у своего друга Димы, он сказал, что если надо, то без проблем даст. Ему дали машину, он на ней ездил, одну машину он разбил, на трамвайных путях или в трамвай врезался. Этот вопрос закрыли мои друзья, абсолютно проблем не было. Потом штрафы пришли, тысяч на 50. Я попросил Диму, закрой вопрос. Мы и его закрыли. Так что Харитонов пользовался, для него всё делалось, — рассказал Адам.

Оказалось, что Харитонов был и дома у Яндиевых. Отец Адама, Алихан Яндиев — известный человек в Ингушетии, функционер, бизнесмен, в том числе вкладывавший деньги в ММА-промоушен M-1 Global. И Яндиев-старший был недоволен, когда Яндиев-младший привёл домой Харитонова.

Все прекрасно знают, что мой отец поддерживает спорт, спонсирует многих ребят, помогает. И Харитонов клянчил у него деньги. Дал ему отец, не дал, я не знаю, но отец был очень недоволен после этой встречи. Это было первый и последний раз, когда он был у нас дома. Харитонов пригласил нас в Таиланд, чувствуя свою вину за разбитые машины, которые я ему подгонял, — сказал Адам.

И самое забавное — Яндиев даже Путина ухитрился вовлечь в эту историю. Он привёл цитату президента России про драки:

Сергей полностью меня спровоцировал, вёл себя так, чтобы это произошло. Но если бы я проглотил то, что он мне сказал, как он меня обматерил, дальше он меня ударил бы своей кувалдой по голове и спокойно ушёл. Как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович «Если драка неизбежна — бить надо первым». Руки Харитонова в карманах? Очень удобно держать их там, чтобы нанести неожиданный удар. Многие говорят, что я ударил исподтишка? А вы попробуйте ударить Харитонова исподтишка, — сказал Яндиев.

Интересно, с чего Адам взял, что драка была неизбежна? С того, что Харитонов держал руки в карманах? Будем иметь в виду, что это, оказывается, признак неизбежной агрессии. И ударить нужно первым, а то мало ли, что в карманах у этого человека.

Если из всего этого делать вывод, то ситуация выглядит примерно так: Яндиев брал деньги у Харитонова (сам не отрицает), а когда их потребовали назад, ему это очень не понравилось, и он решил отомстить за такую «подлость». Месть привела к уголовному делу, которое судя по всему, будет закрыто довольно скоро. Вряд ли нам слишком долго осталось следить за этим конфликтом.