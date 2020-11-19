Хабиб ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшие пять лет намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством. О своих планах он рассказал в четверг на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте.

"В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться", — ответил Нурмагомедов на вопрос о ближайших планах.

По его словам, пока он не видит себя в большой политике.

"Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно", — отметил спортсмен.

Он также подтвердил, что не намерен продолжать профессиональную спортивную карьеру: "Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет".