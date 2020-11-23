Российский предприниматель Герман Стерлигов высказал оригинальное мнение о смешанных единоборствах, назвав их мужским стриптизом.
«Бои ММА — это в том числе мужской стриптиз. Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот вы смотрели мужской стриптиз.
Когда мужики практически голые, потные, валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга, чуть ли не в член упираются носами, а все остальные смотрят мужики. Ну это че такое?!
С каким-нибудь пидарасом борешься и пропитываешься потом этого пидора! Тьфу, не могу!» — сказал экстравагантный бизнесмен в ходе беседы на своем канале «Стерлинг TV».
Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал жесткие высказывание Стерлигова.
«Ну пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают два мужчины на ринге. Получит по зубам и в лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы — пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное…
Он просто далекий человек от этого спорта. Мне кажется, прислушиваться к его словам не стоит. Кто такой Стерлигов? Я его даже знать не знаю» — заявил Емельяненко ren.tv.