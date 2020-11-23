«Ну пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают два мужчины на ринге. Получит по зубам и в лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы — пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное…