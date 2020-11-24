В Москве найден мертвым боец ММА

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Президента Союза контактного спорта «Кутузовский», бойца ММА и тренера Алексея Кубарева нашли мертвым в здании организации, передает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«В понедельник, 23 ноября, в здании АНО «Союз контактного спорта „Кутузовский“ на Новинском бульваре на диване был обнаружен труп Кубарева. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник журналистов.

Он добавил, что на столике у дивана была найдена банковская карта с остатками порошкообразного вещества.

Известно, что следователи составили протокол установления смерти и осмотра трупа. Признаков насильственной смерти и следов волочения, борьбы выявлено не было.