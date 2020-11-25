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Боец ММА Абасов задержан в Москве после драки

News.ruиещё 3
2 часа назад
Российский боец ММА Ислам Абасов был доставлен в отделение полиции после конфликта с применением физической силы, возникшего на дороге.
Боец Абасов задержан в Москве после драки
Фото: InstagramInstagram
По данным РЕН.ТВ, Абасов, находившийся за рулём Porsche и водитель автомобиля Nissan Teana не поделили дорогу в Москве, после чего водители и пассажиры машин начали выяснять отношения. Конфликт перерос в драку.
По словам спортсмена драки не было, а спор на повышенных тонах возник из-за того, что Nissan перегородил дорогу. Абасова привезли в отдел полиции «Южное Тушино» и после допроса отпустили, уточняет канал.
Ислам Абасов был задержан после дорожного конфликта. По его итогам один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением. Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен под подписку о невыезде, — цитирует ТАСС свой источник.
Отмечается, что 4 декабря Абасов должен был вместо Анатолия Малыхина провести поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире организации One Championship в Сингапуре. Этот бой отменён.
13 ноября бойцы ММА Сергей Харитонов и Адам Яндиев повздорили в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости.
Как писал NEWS.ru, Сергей Харитонов отстранён промоушеном Bellator на три месяца из-за травмы головы.
MMA,Адам Яндиев,Анатолий Малыхин,Амир Алиакбари,Сергей Харитонов,ИТАР-ТАСС,
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