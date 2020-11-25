Боец Абасов задержан в Москве после драки

Российский боец ММА Ислам Абасов был доставлен в отделение полиции после конфликта с применением физической силы, возникшего на дороге.

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По данным РЕН.ТВ, Абасов, находившийся за рулём Porsche и водитель автомобиля Nissan Teana не поделили дорогу в Москве, после чего водители и пассажиры машин начали выяснять отношения. Конфликт перерос в драку.

По словам спортсмена драки не было, а спор на повышенных тонах возник из-за того, что Nissan перегородил дорогу. Абасова привезли в отдел полиции «Южное Тушино» и после допроса отпустили, уточняет канал.

Ислам Абасов был задержан после дорожного конфликта. По его итогам один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением. Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен под подписку о невыезде, — цитирует ТАСС свой источник.

Отмечается, что 4 декабря Абасов должен был вместо Анатолия Малыхина провести поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире организации One Championship в Сингапуре. Этот бой отменён.

13 ноября бойцы ММА Сергей Харитонов Адам Яндиев повздорили в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости.