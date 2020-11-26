Тренер Нурмагомедова: Хабиб никуда не ушел 

Американский тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что еще рано говорить об уходе российского бойца из спорта.
По словам Мендеса, Нурмагомедов продолжает сдавать тесты для Антидопингового агентства США (USADA).
"Я не обсуждал с ним это решение, это дело его семьи. Я же просто тренер. Хабиб продолжает сдавать тесты для USADA, он остается в системе. Кто в точности знает, что значила его речь? На 100 процентов могу сказать только то, что сейчас Нурмагомедов никуда не ушел. Это точно. Остального я не знаю и пока не буду его спрашивать", — рассказал Мендес в интервью подкасту Real Quick.
Нурмагомедов в октябре победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Сразу после поединка российский боец объявил о завершении карьеры.