Тренер Нурмагомедова: Хабиб никуда не ушел 

"Я не обсуждал с ним это решение, это дело его семьи. Я же просто тренер. Хабиб продолжает сдавать тесты для USADA, он остается в системе. Кто в точности знает, что значила его речь? На 100 процентов могу сказать только то, что сейчас Нурмагомедов никуда не ушел. Это точно. Остального я не знаю и пока не буду его спрашивать", — рассказал Мендес в интервью подкасту Real Quick.