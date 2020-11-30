Кадыров назвал Тайсона братом 

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23 ноября

Российская Премьер-лига

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Уфа
Уфа
1 2
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
4 0
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
1 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
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Вольфсбург
Вольфсбург
5 3
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Арсенал
Арсенал
0 0
Зенит Зенит
Химки
Химки
1 0
Краснодар Краснодар
Ахмат
Ахмат
0 0
Локомотив М Локомотив М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
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Эльче
Эльче
1 1
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
0 1
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
0 1
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
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Унион
Унион
3 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Арминия Арминия
Штутгарт
Штутгарт
1 3
Бавария Бавария
28 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Бёрнли Бёрнли
Эвертон
Эвертон
0 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
29 ноября

Российская Премьер-лига

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Рубин
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Сельта
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Гранада Гранада
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Байер
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Майнц
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Хоффенхайм Хоффенхайм
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Саутгемптон
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Эйбар Эйбар
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Фулхэм Фулхэм
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Вест Хэм Юнайтед
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Спартак М
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Зенит
19:00
Урал Урал
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Атлетико М
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Манчестер Сити
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Динамо М
Динамо М
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ЦСКА
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Валенсия Валенсия
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Кадыров назвал Тайсона братом 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagtam назвал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона бартом и призвал организовать еще один поединок с Роем Джонсом в Грозном.
По словам главы Чечни, оба боксера наглядно показали, что настоящему мастерству и профессионализму возраст не помеха и, несмотря на то, что Майк Тайсон и Рой Джонс завершили карьеру много лет назад, их бой получился очень зрелищным. Кадыров отмечает, что он рад ничейному результату боя и считает его справедливым итогом.

"Мне всегда очень нравилось, как боксирует Тайсон. После Мохаммеда Али именно Майк являлся для меня вторым любимым спортсменом в боксе. Нашему брату Майку обязательно надо провести еще один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном", — написал он.

Ранее Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Джонсом.
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