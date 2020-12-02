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Боец Оливейра рассказал о клятве Хабиба на могиле отца 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Стало известно о клятве Хабиба на могиле отца
Фото: РИА Новости
Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал о том, что он знает о клятве россиянина Хабиба Нурмагомедова на могиле своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает Middleeasy.

"Человек сказал, что завершил карьеру. Мне говорили, что на могиле отца он поклялся больше не драться. Если бы он возобновил карьеру, то пошел бы против своего обещания и собственного отца", — сказал Оливейра.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. Ранее Хабиб допустил возможность проведения реванша с Макгрегором за $100 млн
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