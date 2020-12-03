Малкин рассказал о встрече с Емельяненко в бане 

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин рассказал о встрече с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Федором Емельяненко, передает "Матч ТВ".
По словам Малкина, он встретился с бойцом в Сандуновских банях в Москве. Хоккеист рассказывает, что они с Емельяненко сидели в разных кабинках, пошли в парную попариться, там встретились и сфотографировались.
"Федор — очень скромный, обаятельный и доброжелательный человек. Реально император, как его называют. Мало говорит, но все по делу", — добавил он.