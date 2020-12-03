«Серега — чмошник. Есть такое слово, которое характеризует все сразу. Сначала попадает в историю с Адамом, где зачем-то начинает рассказывать о каких-то вещах, связанных с его какими-то очень близкими отношениями с Адамом и вспоминает какие-то абсолютно низкие вещи. Даже если у них что-то с этим человеком произошло, он не должен такого рода вещи обнародовать. Правда это или нет.
Второе. он называет имена людей — мое, Али, Владимира Минеева, пытаясь дискредитировать нас. Зачем ему это? Хотел еще столкнуть нас лбами. Зачем — вообще непонятно. Ко всему прочему, он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Знал он, что они не соответствуют действительности, или нет, я не знаю. Но как минимум, прежде чем что-то говорить, он должен был это проверить.
Вообще, после всех этих историй я для себя его в новом качестве открыл, и думаю, что не я один. Сначала он на свою сторону часть общественности привлек, но через несколько дней разочаровал и эту часть. Мне он так и не перезвонил, хотя обещал это сделать. Почему он этого не сделал? Потому что или он за собой что-то чувствует, или он просто трус. Я не поклонник Сергея Харитонова, не считаю его великим спортсменом, но я бы в данной ситуации ни в коем случае не стал бы его добивать, что-то с него требовать. Я бы сказал, давай увидимся, попробуй объясниться. И должен был услышать от него нормальные мужские слова. Я считаю, что все его поведение в данной ситуации, от начала и до конца — это просто позор», — сказал Гаджиев в интервью ютуб-каналу BOSTANOF MMA.