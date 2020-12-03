Вообще, после всех этих историй я для себя его в новом качестве открыл, и думаю, что не я один. Сначала он на свою сторону часть общественности привлек, но через несколько дней разочаровал и эту часть. Мне он так и не перезвонил, хотя обещал это сделать. Почему он этого не сделал? Потому что или он за собой что-то чувствует, или он просто трус. Я не поклонник Сергея Харитонова, не считаю его великим спортсменом, но я бы в данной ситуации ни в коем случае не стал бы его добивать, что-то с него требовать. Я бы сказал, давай увидимся, попробуй объясниться. И должен был услышать от него нормальные мужские слова. Я считаю, что все его поведение в данной ситуации, от начала и до конца — это просто позор», — сказал Гаджиев в интервью ютуб-каналу BOSTANOF MMA.