Названы самые успешные российские спортсмены 2020 года 

Все новости на карте

Sport24 совместно с PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовал рейтинг самых успешных спортсменов 2020 года. Стоит отметить, что для составления рейтинга учитывались финансовые показатели, медийные показатели и показатели дополнительной деловой и благотворительной активности.