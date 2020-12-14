Российский борец Роман Власов выиграл Кубок мира 

Россиянин Роман Власов стал победителем индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии, сообщает ТАСС

В финале весовой категории до 77 кг борец греко-римского стиля Власов выиграл в поединке с венгром Золтаном Леваи. Третье место на пьедестале разделили серб Виктор Немеш и Александрин Гуту из Молдавии.

Золотые медали Кубка мира также принесли России Эмин Сефершаев (в категории до 55 кг) и Назир Абдуллаев (в категории до 67 кг). Серебро завоевал Давит Чакветадзе в категории до 87 кг.

В понедельник состоятся еще пять финалов среди борцов греко-римского стиля, в каждом из которых выступит российский спортсмен. За победу в весовой категории до 60 кг сразится Степан Марянян , до 63 кг — Жамболат Локьяев, до 82 кг — Милад Алирзаев, до 97 кг — Муса Евлоев , до 130 кг — Сергей Семенов