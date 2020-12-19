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Сборная России заняла первое место в общем медальном зачёте индивидуального Кубка мира в Белграде.

По итогам шести соревновательных дней российские борцы завоевали 16 золотых, две серебряные и пять бронзовых наград.

Второе место в медальном зачёте заняла сборная Киргизии — три золотые и пять бронзовых наград. Тройку замкнула сборная Белоруссии — две золотые, одна серебряная и шесть бронзовых медалей.