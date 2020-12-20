Комментатор UFC Джо Роган заявил, что чемпион промоушна в легком весе Хабиб Нурмагомедов жульничает, сильно сгоняя вес перед боями. По его словам, россиянин на самом деле должен выступать в более тяжелом дивизионе.
«Нурмагомедов всегда много сгоняет. На самом деле он не легковес. Это такая санкционированная форма жульничества, а мы это просто принимаем как должное. Это бред», — сказал Роган в свом подкасте.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов выиграл все свои 29 боев в ММА. В октябре после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254 Хабиб объявил о завершении карьеры.