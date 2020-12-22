Жозе Алдо вызвал на бой Диллашоу 

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Жозе Алдо сделал заявление относительно своего будущего. После победы над Марлоном Верой в минувший уикенд бразилец намерен биться с бывшим обладателем пояса Ти Джеем Диллашоу.
"Чувствую себя великолепно! Рад, что смог одержать победу над столь жестким оппонентом… Кто следующий? Я хотел бы драться с Диллашоу. Это был бы хороший бой. Скоро у него истекает дисквалификация, так что Дана Уайт, давай сделаем это противостояние", — заявил Алдо на пресс-конференции.
Напомним, что в марте 2019 года Диллашоу провалил допинг-тест, после чего оставил титул. В итоге Ти Джей был дисквалифицирован на два года. Сейчас титулом в легчайшем весе владеет россиянин Петр Ян. Ранее Овечкин расстроился из-за решения Хабиба завершить карьеру.