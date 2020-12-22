Жозе Алдо вызвал на бой Диллашоу 

"Чувствую себя великолепно! Рад, что смог одержать победу над столь жестким оппонентом… Кто следующий? Я хотел бы драться с Диллашоу. Это был бы хороший бой. Скоро у него истекает дисквалификация, так что Дана Уайт, давай сделаем это противостояние", — заявил Алдо на пресс-конференции.