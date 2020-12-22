Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу ответил на вызов легенды ММА Жозе Алдо, передает "Чемпионат". Бразилец после победы над Марлоном Верой заявил, что хотел бы теперь разделить октагон с Диллашоу.
"Слышал, все вызывают меня. Это потому что знают, что это мой пояс", — написал американец у себя в Twitter-аккаунте.
Напомним, что в марте 2019 года Диллашоу провалил допинг-тест, после чего оставил титул. В итоге Ти Джей был дисквалифицирован на два года. К слову, поясом в легчайшем весе в настоящий момент владеет россиянин Петр Ян. Ранее отец Теофимо Лопеса порассуждал о возможности реванша своего сына с Ломаченко.