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YouTube-блогер Джейк Пол объяснил причины вызова на бой ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора , передает TMZ.

Напомним, что Пол вызвал Макгрегора на боксерский поединок и предложил ирландскому бойцу подписать контракт на $50 млн По словам блогера, ему не понравились высказывания Макгрегора в адрес жены чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова

«Он говорил, что жена Хабиба похожа на полотенце и говорил всякое дерьмо о религии. К черту его», — сказал Пол.

Напомним, что в январе 2021 года Конор Макгрегор проведет бой с американским бойцом MMA Дастином Порье.