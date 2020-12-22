Хабиб стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом в 2020 году

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом 2020 года, передает RT. В рейтинге, составленном компанией "Медиалогия", отмечается, что Хабиб упоминался 109 522 раза.
Второе место занял футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба (99 145).
На третьей строчке расположился игрок московского "Спартака" Александр Кокорин (82 258). Всего в рейтинг вошли 30 спортсменов. В него попали 16 футболистов, пять фигуристов, три представителя смешанных единоборств, два хоккеиста и теннисиста, один биатлонист и пилот "Формулы-1".
Ранее Хабиб был признан самым популярным спортсменом России.