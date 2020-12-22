Хабиб стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом в 2020 году

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Матч-центр
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария
Бавария
2 1
Вольфсбург Вольфсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
0 0
Рубин Рубин
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
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Унион
Унион
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
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Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
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Майнц
Майнц
0 1
Вердер Вердер
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Арминия Арминия
19 декабря

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3 из 4
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

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2 из 2
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Фрайбург
Фрайбург
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Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
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Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Бёрнли
Бёрнли
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Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

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Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 0
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
1 0
Леванте Леванте
23 декабря

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3 из 4
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Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта
24 декабря

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Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
00:00
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

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Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Севилья
Севилья
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Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
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Хабиб стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом 2020 года 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Хабиб стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом в 2020 году
Фото: РИА Новости
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом 2020 года, передает RT. В рейтинге, составленном компанией "Медиалогия", отмечается, что Хабиб упоминался 109 522 раза.
Второе место занял футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба (99 145).
На третьей строчке расположился игрок московского "Спартака" Александр Кокорин (82 258). Всего в рейтинг вошли 30 спортсменов. В него попали 16 футболистов, пять фигуристов, три представителя смешанных единоборств, два хоккеиста и теннисиста, один биатлонист и пилот "Формулы-1".
Ранее Хабиб был признан самым популярным спортсменом России.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Артем Дзюба , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
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