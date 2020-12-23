UFC показал лучшие боевые приемы года 

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил фанатам проголосовать за лучший болевой прием в 2020 году. Видео эпизодов показано в Twitter -аккаунте организации.

It's time to pick the Submission of the Year 😳 Place your vote below!



[🏆 #UFCHonors Presented by @ToyoTires]— UFC (@ufc) December 23, 2020 UFC представил на выбор четыре ярких болевых приема. В частности, рычаг колена в исполнении американки Маккензи Дерн, рычаг колена от бразильянки Арианы Липски, а также удушающие приемы («треугольники»), которыми обеспечили победы россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джимми Флик.

Нурмагомедов завоевал звание главной спортивной персоны уходящего года по версии британского « Би Би Си ». Также россиянин занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

Одолев американца Джастина Гейджи, Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После победы он объявил о своем уходе из спорта.