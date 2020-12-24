Массовая драка произошла после потасовки Исмаилова и Минеева

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Массовая драка в кейдже возникла во время турнира АМС Fight Nights, который проходит в четверг в Москве. После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашел Владимир Минеев . Он отобрал у Гребнева микрофон и вызвал на бой Магомеда Исмаилова

Исмаилов зашел в кейдж, они перекинулись с Минеевым несколькими словами, после чего между ними началась потасовка, переросшая в массовую драку. Конфликт был урегулирован руководством лиги и охраной.