Массовая драка произошла после потасовки Исмаилова и Минеева

Массовая драка в кейдже возникла во время турнира АМС Fight Nights, который проходит в четверг в Москве. После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашел Владимир Минеев. Он отобрал у Гребнева микрофон и вызвал на бой Магомеда Исмаилова.
Исмаилов зашел в кейдж, они перекинулись с Минеевым несколькими словами, после чего между ними началась потасовка, переросшая в массовую драку. Конфликт был урегулирован руководством лиги и охраной.
Минеев и Исмаилов провели бой 19 октября 2018 года. В этом поединке была зафиксирована ничья.
После словесной перепалки бойцов Исмаилова и Минеева произошла массовая драка. Прям на турнире ММА AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. Дерущихся разняла полиция, поединок прерван. pic.twitter.com/sAfCDghfhM— Телеканал 360° (@360tv) December 24, 2020