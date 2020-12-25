На бойца ММА Исмаилова составили протокол за мелкое хулиганство

На бойца смешанных единоборств (ММА) Магомеда Исмаилова составили административный протокол за мелкое хулиганство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В четверг на турнире AMC Fight Nights Global в Москве перепалка между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым спровоцировала массовую драку. Минеев после одного из боев зашел в октагон и в очередной раз вызвал на бой Исмаилова, который вышел следом и затеял драку, после чего в клетку вбежали многочисленные болельщики. Пришлось вмешаться бойцам ОМОНа.
"Составили протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство — ред.)", — сказал собеседник агентства.
Минеев и Исмаилов провели бой в 2018 году, встреча завершилась вничью.