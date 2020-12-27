Магомед рассказал на камеру, что причиной массового побоища стало вызывающее поведение Минеева. Он вырвал микрофон у молодого бойца, пытавшегося произнести речь после выступления. После этого началась драка.

По словам Исмаилова, когда их стычка с Минеевым закончилась, он не видел, что на него напали несколько человек. Этот эпизод он увидел позже на записи.

«Я поругал своих близких, есть ребята, которые не сдержались на эмоциональном фоне… Мне было грустно видеть, что так много людей хотят бить его. Ему тоже нужно призадуматься — почему», — сказал Исмаилов.

Стычка между Исмаиловым и Минеевым произошла 24 декабря во время турнира АМС Fight Nights. После словесной перепалки бойцы начали драку, к ней подключились фанаты Исмаилова.