Тактаров: «В драке с Исмаиловым Минеев показал себя великолепно»

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров высказался о драке Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.
Потасовка между спортсменами произошла на турнире Fight Nights Global: Winter Cup в Москве. Оба бойца были оштрафованы на 10 тысяч рублей.
«Минеев показал себя великолепно. Так грамотно от всей этой команды поначалу отбился и перевел Исмаилова в партер, несмотря на то что ему там все пытались и подножки ставить, и исподтишка удар нанести», — заявил Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
Экс-боец отметил, что Минееву удалось парировать все удары Исмаилова.