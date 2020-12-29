Тактаров: «В драке с Исмаиловым Минеев показал себя великолепно»

«Минеев показал себя великолепно. Так грамотно от всей этой команды поначалу отбился и перевел Исмаилова в партер, несмотря на то что ему там все пытались и подножки ставить, и исподтишка удар нанести», — заявил Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.