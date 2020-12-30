— О том, что я пьян, говорят ребята Исмаилова, которые и были с ним в начале потасовки, — сказал Миеев в видео, опубликованном в Instagram. — Если бы я был в нетрезвом состоянии, то это бы зафиксировали сотрудники правоохранительных органов. Я был чист. Это стереотипы: если русский, значит пьяный. Исмаилов разжигает межнациональную рознь.