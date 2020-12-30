Девушка-боец Bellator поделилась откровенным фото 

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Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда поделилась откровенным фото и набрала более 90 тысяч отметок «нравится». Публикация доступна в Instagram

22-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в откровенном наряде с бокалом вина. Публикация набрала 93 тысячи отметок «нравится» и привлекла внимание коллег Лореды. В частности, бывшая спортсменка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Перл Гонсалес похвалила американку.

На счету Лореды три победы в трех поединках. Американка— обладательница черного пояса по тхэквондо.