Джонс объяснил отказ от титула усталостью от побед

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26 декабря

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3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Бёрнли Бёрнли
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Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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Ливерпуль
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Кристал Пэлас
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Челси
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Барселона
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Эйбар Эйбар
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Саутгемптон
0 0
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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

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Гранада
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Валенсия Валенсия
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Атлетико М
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Тоттенхэм Хотспур
×
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
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2 из 2
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Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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Осасуна
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Манчестер Юнайтед
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Вильярреал
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Хетафе
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Кёльн
17:30
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2 января

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Тоттенхэм Хотспур
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Брайтон энд Хоув Альбион
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Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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Вольфсбург Вольфсбург
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Бавария
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Челси
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
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Саутгемптон
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Атлетик Б
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Барселона Барселона
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23:00
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Экс-чемпион UFC объяснил своё решение отказаться от титула 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Джонс объяснил отказ от титула усталостью от побед
Фото: Instagram
Боец смешанного стиля (ММА) из США и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс рассказал, почему отказался от титула и решил перейти в тяжёлый вес.
Он заявил, что в определённый момент почувствовал усталость от постоянных побед в полутяжёлом весе.

Я почувствовал, что задержался в дивизионе. Я ломал чужую мечту много раз, — сказал он.

Спортсмен добавил, что хочет остаться в тяжёлом весе и завоевать титул в новом дивизионе. По его словам, потенциальными соперниками для него могут стать франко-камерунский нокаутер Фрэнсис Нганну и действующий обладатель чемпионского титула Стипе Миочич, передаёт Bleacher Report.
Ранее руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру. Об этом рассказал сам спортсмен. По его словам, он находится в контакте с президентом UFC Дэйной Уайтом.
Накануне американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье выразил сомнение в том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон из-за денег. По его словам, у дагестанского бойца есть всё, чтобы прожить беззаботно до конца жизни. Кормье рассказал о беседе, в которой Нурмагомедов поделился с ним, что для того чтобы быть богатым до конца жизни в Дагестане, достаточно $5 млн (порядка 380 млн рублей), писал NEWS.ru.
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MMA , Джон Джонс , Стипе Миочич , Хабиб Нурмагомедов , Фрэнсис Нганну , Даниэль Кормье
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