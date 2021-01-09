Российский боец ММА Магомед Исмаилов назвал себя «народным чемпионом».
«Бывают картонные чемпионы, а бывают настоящие чемпионы, народные. Народный чемпион — Магомед Исмаилов! Я вас съем! Любой! Кто? Любой!» — эмоционально произнес спортсмен в видео, опубликованном в его инстаграме.
Напомним, в активе 34-летнего Исмаилова 18 побед в смешанных единоборствах, два поражения и одна ничья.
«Эй, чемпионы, среди вас есть один картонный. А железный чемпион среди вас ходит с ремнем, потому как пояс ему нужен исключительно для поддержания штанов», — подписал Исмаилов видео.